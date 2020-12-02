بايدن: واشنطن ستعود للاتفاق النووي إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه لا يزال على موقفه بشأن العودة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران، إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق.

وقال بايدن، ردًا على سؤال إذا ما كان متمسكًا برأيه الذي كتبه في مقال بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حول العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في حواره لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن نعم".

وأضاف بايدن، أن "أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أنه "إذا حصلت طهران على قنبلة نووية، سيضع ذلك ضغوطًا على جيرانها، السعودية ومصر وتركيا، للحصول على أسلحة نووية أيضًا، وآأخر شيء نريد رؤيته هو رؤية تلك المنطقة تعج بالأسلحة النووية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في مايو/ أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015.