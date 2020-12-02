جونسون: الأنباء عن اللقاح "رائعة" وستدفع الاقتصاد من جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الرائع أن تعلن هيئة تنظيم الأدوية في البلاد، رسميا، عن استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك"، مؤكدا أنها خطوة ستدفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

وأشار جونسون في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن اللقاح سيبدأ توفيره في جميع أنحاء المملكة المتدة من الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الحماية التي ستوفرها اللقاحات ستسمح في النهاية باستعادة الحياة وتحريك الاقتصاد مرة أخرى.

وكان كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي قال، في وقت سابق، إن الأمر سيستغرق حتى حلول الربيع لتلقيح السكان المعرضين للخطر الذين يرغبون في تلقي اللقاح.