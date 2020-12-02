السفير الإيراني لدى روسيا عن اغتيال العالم النووي: نعرف جيدا من يقف وراء الجريمة

صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن بلاده تعرف جيدا من يقف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زاده.

قال السفير الإيراني خلال لقاء مع قناة "روسيا 24": "بشكل عام، ليس بجديد أن أعداءنا يستخدمون الإرهاب ضد إيران. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى ممثلي السلطات، سقط مئات الضحايا من المدنيين. ونحن نعلم جيدًا من يقف وراء كل هذا، بما في ذلك حكومات أي دول".

وبعثت السلطات الإيرانية، يوم أمس الثلاثاء، رسالة إلی المفوضة السامیة لحقوق الإنسان میشیل باشیلیت، تذکرها بضرورة الرد الحاسم من آلیات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة علی اغتیال العالم الإیرانی البارز الشهید محسن فخري زاده".

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران. وأمر روحاني "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".

من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.