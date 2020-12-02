بوتين: الوضع في نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تطور بشكل لا يخلو من المشاكل

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كان مضطربًا وتطور بشكل لا يخلو من المشاكل، وهذا ينطبق على بيلاروس وقيرغيزستان وقره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء:

"الوضع في نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تطور بشكل محفوف بالمشاكل وكان مضطربًا بشكل عام. أعني النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة قره باغ في أيلول / سبتمبر، بمشاركة دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك الأحداث التي أعقبت الانتخابات في بيلاروس والضغط غير المسبوق من الخارج كما أعني أيضا الوضع السياسي الداخلي في قيرغيزستان".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إجراءات نشر وعمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وأن العاملين في المركز سيكونون من الطرفين.

وقال كوناشينكوف للصحفيين: "وفقًا للمذكرة الموقعة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني التركية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات نشر وعمل المركز الروسي-التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية. سيتم نشر المركز على أراضي أذربيجان. وسيكون عدد الموظفين الروس والأتراك في الهيكل التنظيمي للمركز المشترك متساويًا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاقية بشأن تأسيس مركز المراقبة المشترك مع روسيا لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أنه في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من ذات الشهر.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.