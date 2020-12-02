المفوضية الأوروبية تتطلع لعلاقات جديدة بين أوروبا وواشنطن في عهد بايدن

تأمل المفوضية الأوروبية في الاتفاق على أجندة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال القمة المقبلة في النصف الأول من العام المقبل، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وجاء في بيان المفوضية: "يوفر فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، جنبا إلى جنب مع الواقع الجيوسياسي والاقتصادي الجديد، فرصة فريدة لتطوير أجندة جديدة عبر الأطلسي للتعاون الدولي".

وأضاف البيان: "كما يشير وصول بايدن إلى إمكانية الاتفاق على جدول لتنظيم القمة الأوروبية الأمريكية في النصف الأول من العام المقبل".

وطالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الأوروبية، بعد أن استوفت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات جميع متطلبات منظمة التجارة العالمية.