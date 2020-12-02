بريطانيا… بدء توزيع لقاح كورونا خلال يومين

تبدأ شركة "بايونتك" الألمانية توزيع لقاحها، الذي تطوره بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، في بريطانيا خلال يومين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

© REUTERS / DADO RUVIC بريطانيا...أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد فيروس كورونا "العربية نت"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول مسؤول بالشركة في مؤتمر صحفي، إن الباحثين لم "يلحظوا أي مخاطر للقاحنا المشترك مع فايزر خلال التجارب الأخيرة".

وتابع: "لكن الأبحاث كشفت أن 2 في المئة فقط من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء"، مشيرا إلى أن اللقاح "سيحصل على موافقة أوروبية وأمريكية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

ولفت المسؤول في شركة "بايونتك" إلى أن أبرز مزايا اللقاح الجديد هي إمكانية إنتاج الملايين منه، مشيرا إلى أن المستهدف هو إنتاج أكثر من 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.

وتابع: "اللقاح المشترك الذي تم إنتاجه مع شركة فايزر ينتج عنه استجابة مناعية قوية ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" الذي أصاب عشرات الملايين حول العالم".

وفي التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيوتك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90 في المئة بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأقبلت دول كثيرة للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.