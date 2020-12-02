إسرائيل تأمل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أوائل عام 2021

أعلن السفير الإسرائيلي لدى موسكو، أليكس بن تسفي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تأمل في توقيع اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أوائل عام 2021.

وقال الدبلوماسي عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "آمل أن نتمكن من التوقيع على هذا في وقت مبكر من العام المقبل".

ووفقا له، فإن التغيير في جدول العمل على الوثيقة يرجع إلى الوباء والانتقال المرتبط به إلى شكل العمل عبر الإنترنت. وأشار السفير إلى أن الاجتماع الأخير حول هذا الموضوع كان في مارس. وقال "كنا سنوقع بنهاية هذا العام لكن لم تكن هناك اجتماعات بعد مارس".

يشار إلى أنه لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقيات حول التجارة الحرة مع سنغافورة وصربيا وفيتنام. كما تم توقيع اتفاقية مؤقتة مع إيران في مايو 2018، أدت إلى تشكيل منطقة تجارة حرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل منذ 1 يناير 2015 ويضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.