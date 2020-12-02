فقدان امرأتين بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

ذكر مسؤول في خفر السواحل اليوناني أن امرأتين فُقدتا بعد غرق زورق يحمل عشرات الأشخاص قبالة جزيرة ليسبوس، فيما يحاول المزيد من المهاجرين الفارين من الصراع وشظف العيش دخول أوروبا.

وقال المسؤول لـ "رويترز" إنه جرى إنقاذ 32 شخصا، وأن عملية بحث جارية بمساعدة طائرتين هليكوبتر وسفينة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

واستخدم مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين اليونان بوابة رئيسية إلى أوروبا عبر تركيا في عامي 2015 و2016، إلى أن أسفر اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عن تقليل أعداد الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية اليونانية والتركية.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتعرض للانتهاك، مما يعرض حياة البشر للخطر.

ونقلا عن هؤلاء الذين تم إنقاذهم، قال ميتاراخي إن زورقا تركيا استجاب لإشارة استغاثة، لكنه لم يقدم المساعدة وبدلا من ذلك سمح "بعبور غير قانوني" للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي.

وذكر خفر السواحل التركي أنه اعترض سفينة تحمل مهاجرين في المنطقة، أمس الثلاثاء، واحتجز 31 شخصا.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا ويتبادلان دوما الاتهامات بشأن أزمة الهجرة.