وسط استعداد النواب للتصويت... هل ينجح غانتس في حل الكنيست وما تأثيره على نتنياهو؟

في محاولة جديدة للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم الشريك الحكومي بيني غانتس بمحاولات كبيرة من أجل حل الكنيست، ومن المنتظر أن يصوت النواب في جلسة اليوم على ذلك.

بدأت منذ قليل جلسة المداولات في الكنيست الإسرائيلي حول مشروع القانون الذي طرحته المعارضة البرلمانية، الذي ينص على حل الكنيست وتحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة، في موعد أقصاه مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

حل الكنيست

وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب لانتخابات جديدة في ظل الظروف الحالية الصعبة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومدى تأثيره على نتنياهو وقضايا الفساد التي تلاحقه.

عرض رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد – تيلم" مشروع القانون لحل الكنيست موضحا الدوافع التي دفعته إلى طرح مشروع القانون، ومنها عدم إمكانية الحكومة الحالية القيام بمهامها في ظل أزمة كورونا وفي غياب ميزانية عامة للدولة منذ عامين وغيرها من الدوافع الأخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إن حزبه سيصوت اليوم لصالح حل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ونشر غانتس تغريدات جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أكد من خلالها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر حل الحكومة حينما منع إقرار ميزانية الدولة لعام 2020 / 2021، مشددا على أن حزبه سيصوت على حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

© REUTERS / POOL وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020

وأكد غانتس أن نتنياهو لم يكذب عليه وحده، وإنما على مواطني إسرائيل بوجه عام، وأن لدى رئيس الوزراء سلسلة كبيرة من الوعود المتقطعة، وهو يسير في محاولة لبقائه، شخصيا، في الحكم على حساب المواطنين الإسرائيليين.

محاولات غانتس

قال منصور دهامشة، سكرتير الجبهة الشعبية، القيادي في القائمة العربية المشتركة، إن "هناك محاولات تجرى الآن لمحاولة حل الكنيست الإسرائيلي، وهناك بالفعل إمكانية لإتمام هذه المهمة".

وتابع: "سيواجه نتنياهو مشكلة كبيرة بسبب المشاكل التي يعاني منها، والتظاهرات الكبيرة التي تخرج ضده، وكذلك بسبب الملاحقة القضائية، واتهامه في العديد من تهم الفساد".

وأضاف في تصريحات لـ " سبوتنيك " أن "حل الكنيست الإسرائيلي يعني الدخول في انتخابات جديدة صادمة، واحتمال إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء واردة، لكن في ظروف أصعب مما هي عليه الآن".

وأكد أن "نتنياهو وفريقه لا يريد حل الكنيست الآن، لكن غانتس وبعض الأحزاب السياسية تسعى لهذه الأمر بقوة من أجل الإطاحة بنتنياهو وإنهاء فترة حكمه، ومن ثم محاكمته".

جهود نتنياهو

من جانبه قال محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست السابق: "اليوم يجرى التصويت على حل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة، ونتنياهو يحاول جاهدا من أجل الإبقاء على الحكومة وإفشال مخطط حل البرلمان".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "في حال تم حل الكنيست في شهر مارس القادم سيكون هناك انتخابات جديدة مبكرة، لكن لا يتوقع أحد أي تغييرات جذرية، فمن المتوقع أن يتم تكوين حكومة يمينية أخرى".

وتابع: "غانتس يجري مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة ولا أحد هنا يتوقع أن ينجح في ذلك، ومن جانب آخر يسعى نتنياهو للحفاظ على التشكيلة الحالية".

وعن تأثير حل الكنيست حال تم إقراره على محاكمة نتنياهو، قال: "لا علاقة بالمحاكمة بمسألة حل الكنيست، المحاكمة مستمرة ولا يمكن لأي حكومة تعطيلها، تخوفا من الرأي العام".

وسبق أن كرر نتنياهو، دعوته إلى وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، عدم حل الكنيست ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة جديدة.

© AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، يونيو 2020

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الثلاثاء، بأن نتنياهو قد قال إن حزبه الحاكم "الليكود" سيصوت ضد حل الكنيست لأن الدولة في حاجة إلى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين وقعوا في ضائقة.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ليس في هذه الفترة الراهنة، ولكن في شهري مايو/ آيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.

وسبق أن دعا وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض" ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس، إلى إجراء انتخابات للكنيست، غير مرة، على خلفية خلافه الشديد مع نتنياهو، لعدة أسباب، من بينها الخلاف الواسع حول إدارة أزمة كورونا، وكذلك تجاه إقرار ميزانية البلاد لعام 2020/2021.