فيديو أثار ضجة كبيرة... هل هذه لحظة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، عقب واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مقطع فيديو يقال إنه للحظة الهجوم على موكبه في طهران، لكن هذه المعلومات غير دقيقة تماما.

في مقطع الفيديو المشار إليه، يظهر أشخاص يقتربون من سيارة ويصورون رجالا مصابين في ما يبدو بطلقات نارية، مع تعليق مرفق بالمنشور جاء فيه: "لحظة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده..".

💥 لحظة اغتيال العالم النووي فخري زادة❗ pic.twitter.com/OeajNmGaB8 — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) November 27, 2020

اغتيل زاده في السابع والعشرين من الشهر المنصرم، وفي اليوم نفسه بدأ تداول مقطع الفيديو هذا، لكن بالبحث والتدقيق، تبين أن هذا المقطع لا علاقة له بعملية القتل التي انطوت على إطلاق نار كثيف وتفجير سيارة أثناء استهداف الموكب شرق طهران.

تشير عملية البحث إلى أن الفيديو موضع الجدل هو لحادث في تركيا، في منطقة أنطاليا، وقع قبل يومين من اغتيال زاده، حيث قتل أحد الأشخاص رجلين كانا معه في السيارة التي تظهر في المقطع، ثم انتحر.

وفقا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، فإن سيارة زاده، سوداء اللون، وتبدو أقل حجما من تلك البيضاء التي ظهرت في المقطع المتداول على نطاق واسع.