اقتراب إصابات كورونا في إيران من المليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد من مليون مصاب.

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 362 حالة وفاة، و13621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إيران.

وأعلنت الوزارة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو 990 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و990 حالة.

وأشارت إلى أن 5828 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 688 ألف حالة.

وأكدت الوكالة أنه وفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي كورونا في البلاد.