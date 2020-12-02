مشاهد مخيفة لحرائق الغابات في أستراليا... فيديو

تسببت حرائق الغابات في أستراليا في دمار هائل في الحياة البرية يرصد جانبا منه مقطع فيديو تم التقاطه من الجو خلال محاولة إطفاء أجزاء منها.

نشرت الفيديو صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى اشتداد الحرائق المندلعة في جزيرة فريزر الأسترالية منذ نحو 6 أسابيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرائق الهائلة تسببت في دمار نحو 70 ألف هكتار (أكثر من 170 ألف فدان) حتى الآن إضافة إلى أنها تسببت في تهديد الكائنات الحية التي تعيش في تلك الغابات.

وتضم جزيرة فريزر أعدادا كبيرة من الكلاب البرية المعروفة بالدينغو، المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث العالمي بغاباتها المطرية وبحيرات المياه العذبة ونظامها المعقد من الكثبان الرملية التي لا تزال تتشكل.

وتشارك في إطفاء تلك الحرائق عشرات الطائرات التي تلقي مئات الأطنان من المياه على مواقع اندلاع الحرائق، لكن جفاف الغابات وسوء الطقس الناتج عن التغيرات المناخية أدى إلى تفاقم الوضع خاصة في ظل غياب الأمطار.

وقالت خدمة الحدائق العامة والحياة البرية في كوينزلاند، في وقت سابق، إن الحريق يشتعل في جبهتين على امتداد 74 ألف هكتار، أو ما يوازي 42 في المئة من الجزيرة، لكنه لا يهدد الممتلكات.

لكن مع اقتراب النيران من تجمعات سكنية في الأيام الماضية، منعت السلطات الزوار من التوجه إلى مقصد العطلات وحدت من خدمات العبارات حتى إشعار آخر.

Firefighters in Australia have been battling massive bush fires for six weeks across Fraser Island. Over 70,000 hectares of the unique forests have been destroyed. pic.twitter.com/DsNandIZkJ — SCMP News (@SCMPNews) December 2, 2020

ولا تزال أستراليا تسعى لتجاوز آثار الحرائق المدمرة التي اندلعت في 2019-2020، والتي التهمت مساحة هائلة، وأودت بحياة 33 شخصا وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وتسبب موسم الحرائق التي يؤججها التغير المناخي، بنفوق أو نزوح قرابة 3 مليارات من الحيوانات، وكبّد الاقتصاد الأسترالي نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، بحسب تقارير سابقة.