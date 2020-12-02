الأمم المتحدة: عام 2020 سيكون ثاني أكثر الأعوام حرارة على الأرض

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن هذا العام في طريقه ليكون ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2016.

ووفقا لبيانات المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فإن العام الذي تميز بموجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير المستعرة، سيكون ثاني أكثر الأعوام دفئا منذ بدء تعقب بيانات الحرارة في عام 1850.

وقالت المنظمة في تقرير لها نقلته وكالة "رويترز"، إن الأمر الأقل وضوحا هو زيادة الحرارة البحرية لتسجل مستويات قياسية، حيث تعاني أكثر من 80% من المحيطات العالمية من موجة حرارة بحرية.

وجاء على لسان الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس" "لقد كان عام 2020، للأسف، عاما استثنائيا آخر لمناخنا". وحث على بذل المزيد من الجهود للحد من الانبعاثات التي تغذي تغير المناخ.

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الشهر الماضي، إن تركيزات غازات الاحتباس الحراري قفزت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2019 وارتفعت حتى الآن هذا العام على الرغم من الانخفاض المتوقع في الانبعاثات بسبب عمليات الإغلاق المصاحبة للجائحة.

وفي أحدث تقرير للمنظمة، قالت إن متوسط درجة الحرارة العالمية كان نحو 1.2 درجة فوق خط الأساس 1850-1900 بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، مما يضعه في المرتبة الثانية بعد عام 2016 وقبل عام 2019 بشكل هامشي.