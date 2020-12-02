موقع متخصص ينشر قائمة لأفضل عشر نجوم في السينما العالمية لعام 2020

جمعت الخدمة الخاصة ببث بيانات الأفلام على الإنترنت، تصنيف أفضل عشر نجوم في السينما لعام 2020، ونشرت القائمة عبر موقعها الرسمي في "تويتر".

وقد عرضت هذه الخدمة عبر موقعها في "تويتر" قائمة التوب 10، لأفضل نجوم السينما العالمية من ممثلين وممثلات. حيث تستند هذه الخدمة في تصنيفها لأفضل الأفلام والنجوم السينمائيين إلى تفضيلات الجمهور الشهرية، من خلال مخطط STARMETER الأسبوعي لموقع "IMDbPro".

واحتلت المركز الأول الممثلة آنا دي أرماس عن دوريها في فيلمي (No Time to Die و Take the knife ).

تلتها في المرتبة الثانية جوليا غارنر من سلسلة مسلسل (Ozarks).

وجاءت في المركز الثالث آنيا تشالوترا عن دورها في فيلم (The Witcher).

وفي المركز الرابع ميلي بوبي براون من سلسة المسلسل الأمريكي (Stranger Things وفيلم Enola Holmes).

وجاء في المركز الخامس الممثل هنري كافيل عن دوره في فيلم (The Witcher) أيضا، والمرتبة السادسة كانت من نصيب الممثل إيدادن غالاغر عن السلسلة التلفزيونية (umbrella academy).

وتعتبر هذه الخدمة المصدر الأكثر شيوعا في بث المعلومات المتعلقة بالأفلام والبرامج التلفزيونية وأخبار الممثلين، وتتم متابعتها من 200 مليون شخص.