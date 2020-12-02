منظمة الصحة: لقاحات كورونا لن تكون كافية لمنع العدوى في الأشهر القادمة

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن لقاحات فيروس كورونا المستجد لن تكون كافية لمنع زيادة العدوى بالوباء خلال الأشهر القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مايك رايان أن العجز في اللقاحات سوف يكون خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.

ودعا رايان الناس إلى مواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واحترام باقي الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا، اليوم، أنها وافقت على استخدام لقاح "فايزر-بيو إن تيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدولة الأوروبية إنه سيتم طرح اللقاح مطلع الأسبوع المقبل، لتكون بذلك أول دولة في العالم توافق على هذا اللقاح.

وكانت هيئة الرقابة البريطانية أجازت لقاحا طورته شركتا "فايزر" و"بيو إن تيك" للاستخدام في حالات الطوارئ.