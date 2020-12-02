كوساتشيوف يعلق على مقتل العالم الفيزيائي الإيراني

رأى رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الأربعاء، أن على طهران إجراء تحقيق في مقتل الفيزيائي الشهير، محسن فخري زاده، وعليها أيضا تأكيد أدلة تورط قوى خارجية في هذه المأساة.

موسكو - سبوتنيك. وقالوا في المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد، بأن تصريح كوساتشيوف جاء خلال المباحثات مع السفير الإيراني المفوض لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث تمت مناقشة الأوضاع في المنطقة بعد اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني الشهير.

وجاء في بيان المكتب: "عبر كوساتشيوف عن تعازيه للشعب الإيراني فيما يتعلق بهذه المأساة، واصفا إياها بأنها عمل من أعمال إرهاب الدولة المنظم بدرجة عالية من الثقة، من الخارج. ولفت السيناتور الانتباه إلى أهمية إجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن والكشف عن أدلة مقنعة للرواية الإيرانية لتورط دول معينة في الجريمة".

وذكر أنه تمت أيضاً مناقشة آفاق تطوير العلاقات البرلمانية الروسية الإيرانية.

هذا وقتل العالم الإيراني المتخصص في الفيزياء النووية والبالغ من العمر 62 عاما، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، بهجوم مسلح في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، واتهمت إيران إسرائيل بضلوعها في الهجوم، حيث يعتبر زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذي تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتياله، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن قبل عامين، عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.