ماكرون: سأعود إلى لبنان للضغط على الطبقة السياسية

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا لمساعدة بيروت عبر الإنترنت، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول للضغط على الطبقة السياسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وخلال حديثه، لفت الرئيس الفرنسي إلى أنه

من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

صرحت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه لم تُنفذ أية إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، وفق بيان نشرته وكالة "رويترز"، إلى أنه كذلك لم يتم إحراز أي تقدم، فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر المساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية.

من جانبه حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية "من خطورة أن يخسر لبنان اهتمام العالم وتعاطفه إن استمرت حالة الشلل السياسي". لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية عدم معاقبة الشعب اللبناني على ذلك، وأن المهم هو الاستمرار في دعمه لعبور هذا المنعطف الخطير في تاريخه المعاصر.