منظمة العمل: النساء العاملات الأكثر تضررا من كورونا

كشفت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض أو تجميد رواتب العاملين في العديد من الدول، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن النساء العاملات وأصحاب الأجور المنخفضة، هم الأكثر تضررا، من الوباء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ورجحت المنظمة في تقرير لها أن تشكل أزمة كورونا ضغطا واسع النطاق على الأجور، لكنها توقعت أن يتراجع الضغط في المستقبل القريب.

وبحسب تقرير المنظمة تضمن عينة من 28 دولة أوروبية، فإن النساء فقدن 8.1 في المئة من رواتبهن في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي المقابل فقد 5.4 في المئة من الرجال، رواتبهم بدون احتساب الإعانات مثل برامج الإجازات بسبب كورونا.