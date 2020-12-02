مصادر: مقتل 4 من عمال الإغاثة في إقليم تيغراي بإثيوبيا

قتل أربعة إثيوبيين من عمال الإغاثة في إقليم تيغراي قرب الحدود مع إريتريا، وذلك أثناء المواجهات العسكرية في الإقليم، بحسب مصدرين.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في مجال الإغاثة الإنسانية، ومصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، قولهما إن الأشخاص الأربعة قتلوا الشهر الماضي.

ولم تتضح ملابسات وفاتهم، إلا أن الوقائع، حدثت في أحد المخيمات الأربعة المخصصة للاجئين الإريتريين.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على الفور على نبأ الوفاة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وخاضت الجبهة حربا ضد قوات الحكومة الاتحادية، منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويأتي الكشف عن نبأ مقتل عاملي الإغاثة، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولان في الأمم المتحدة أن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق، اليوم، للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيغراي.

وجاءت تلك التصريحات، بعد إعلان القوات الاتحادية انتهاء عمليتها العسكرية ضد القوات المحلية.

ويعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص على المساعدات الغذائية واضطروا للفرار من منازلهم في تيغراي.