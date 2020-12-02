إيران: قدراتنا النووية ليست قابلة للاغتيال

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أن قدرات إيران النووية ليست قابلة للاغتيال.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن أحد أهداف اغتيال العالم الإيراني يتمثل في الإخلال بالسلم الاجتماعي في إيران وتخييب آمال الشعب الإيراني وإرباك استراتيجية البلاد.

وأشار ربيعي إلى أن الهدف من العملية هو الإخلال بالأمن القومي لإيران وإغلاق منفذ السلام والرفاهية في المنطقة، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة أنباء "إيران برس"، شدد الربيعي في تصريحاته على أن الشعب الإيراني سيقف أمام مؤامرات الأعداء "ذكيا وموحدا".

واعتبر المتحدث أن من قام بهذا العمل يدرك تماما ضعفه الأساسي ويعرف أنه لا يستطيع إيقاف "محرك التقدم العلمي في إيران".

وبين المتحدث أن من نفذ هذا العمل كان يسعى لثني إرادة إيران عن لعب دور مؤثر في ساحة السلام والأمن والمجتمع الدولي ومنعها من امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.

وأكد المتحدث سعي طهران وبذلها كل الجهود لملاحقة ومعاقبة الضالعين في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

وقال المتحدث: "إن الشعب الايراني يحتفظ بحقه في الرد الحاسم والشامل على هذه الجريمة وهو من سيحدد كيفية الرد وزمانه ومكانه"، بحسب الوكالة.