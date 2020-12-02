وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض وذلك في أحد مستشفيات مدينة تور وسط البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، "توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان"، مشيرة إلى أنه "كان يخضع للعلاج في مستشفى مدينة تور منذ منتصف شهر نوفمبر المنصرم".

وشغل جيسكار ديستان، البالغ من العمر 94 عاما، منصب رئيس فرنسا بين عامي 1974 و1981.

Former French president Valéry Giscard d'Estaing has died at 94. I have always loved this photo of him, Gerald Ford & their respective foreign policy chiefs enjoying refreshments and a swim during a working vacation to Martinique in December 1974. #france #diplomacy pic.twitter.com/53w74vckzL — Michael Deibert (@michaelcdeibert) December 2, 2020

كان جيسكار ديستان معروفا بنزعته لتحديث المجتمع الفرنسي خلال فترة رئاسته، بما في ذلك السماح بالطلاق بالتراضي وتقنين الإجهاض، وكان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي، وفقا لصحيفة "ذا ستار".