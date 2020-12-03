أمريكا تسجل أكبر حصيلة وفيات منذ أبريل و100 ألف حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، حصيلة قياسية سواء على مستوى الوفيات أو الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 2733 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وبحسب مشروع تتبع كوفيد-19 تعد تلك أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

أما الإصابات فقد تخطت حاجز 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس داخل البلاد.

عدد لم تشهده المستشفيات من قبل

وفي ذات السياق، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات في الولايات المتحدة، الأربعاء، عتبة المئة ألف مريض، في حصيلة قياسية أخرى.

وأكد مرصد تتبع كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أن هناك حاليا 100 ألف و226 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة.

Our daily update is published. States reported 1.4 million tests, 196k cases, and 2,733 deaths. There are 100,226 people currently hospitalized with COVID-19 in the US —the first time hospitalizations have exceeded 100k. pic.twitter.com/8QSKujBGao — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 3, 2020

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء عالميا منذ الحادي عشر من مارس/آذار الماضي، وإلى الآن أصيب أكثر من 64.4 مليون شخص بالفيروس حول العالم، و1.49 مليون وفاة بحسب تقديرات جامعة جون هوبكنز.



وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بسبب الوباء حيث سجلت قرابة 14 مليون حالة إصابة بالوباء وأكثر من 273 ألف حالة وفاة.