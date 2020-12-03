دولة جديدة تنقل سفارتها إلى القدس

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اليوم الأربعاء، أن دولة جديدة تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وكتب جندلمان على حسابه الرسمي على "تويتر": "التشيك ستفتح قريبا مكتب تمثيل دبلوماسي في أورشليم".

وتابع: "بذلك هي تنضم إلى دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي نقلت سفاراتها إلى العاصمة".

التشيك ستفتح قريبا مكتب تمثيل دبلوماسيا في أورشليم وبذلك هي تنضم إلى دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي نقلت سفاراتها إلى العاصمة.



تل أبيب ليست ولم تكن أبدا عاصمة إسرائيل. عاصمتنا هي أورشليم ومنذ أكثر من 3000 عام. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 3, 2020

​وأضاف المتحدث باسم نتنياهو: "تل أبيب ليست ولم تكن أبدا عاصمة إسرائيل. عاصمتنا هي أورشليم ومنذ أكثر من 3000 عام".

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الخامس عشر من مايو/أيار من العام الجاري، وتبعته عدة دول في نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.