رغم الموجة الثالثة... تركيا لا تفكر في تعليق الرحلات الجوية بسبب كورونا

صرح وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي، أن السلطات التركية لا تفكر في تعليق الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك حديث عن تعليق الرحلات".

وأضاف "يمكن للسائحين الوصول إلى المطار بسهولة رغم حظر التجول في البلاد".

وقال الوزير التركي "إذا حلت رحلتك في وقت كان فيه حظر تجول في البلاد، يكفي أن يكون معك تذكرة، فلن تكون هناك مشاكل".

كما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في وقت سابق، وصل وباء الفيروس التاجي في عدة مناطق في تركيا، بما في ذلك إسطنبول، إلى ذروته الثالثة.

خلال الأسبوع الماضي، سجلت البلاد معدلات قياسية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه يوميًا.

حيث سجلت تركيا اليوم 31923 إصابة جديدة، بينها 6690 حالة ظهرت عليها الأعراض، ليصل إجمالي المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض إلى 513656.

كما سجلت 193 حالة وفاة إضافية، ارتفعت بها حصيلة الوفيات إلى 14129، فيما سجلت 4821 حالة شفاء جديدة رفعت إجمالي الحالات إلى 414141.