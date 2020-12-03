أردوغان يزور أذربيجان يومي 9 و10 ديسمبر

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذربيجان يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. حسبما أفادت قناة "تي إر تي" التركية.

وفي وقت سابق علق أردوغان على الوضع في إقليم ناغورني قره باغ، وقال: "تركيا وروسيا وأذربيجان ستكون ضمانة للسلام في المنطقة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إجراءات نشر وعمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وأن العاملين في المركز سيكونون من الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاقية بشأن تأسيس مركز المراقبة المشترك مع روسيا لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أنه في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من ذات الشهر.