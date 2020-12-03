خبير بالشؤون الإسرائيلية: الخلاف داخل إسرائيل كبير جدا ونتنياهو يمتلك تحالفا قويا

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية فضل طهبوب، إن "الخلاف الداخلي الإسرائيلي كبير جدا"، مضيفا: "لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استطاع خلال فترة حكمه تشكيل تحالف يميني قوي جدا، ما أدى إلى بقائه في الحكم رغم كل الاتهامات الموجهة إليه بالفساد".

وأشار في حديثه لـ " سبوتنيك "، اليوم الخميس، إلى أن " تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية المتطرفة استطاع إجراء الانتخابات ثلاث مرات ولم يستطع الحصول على الأغلبية".

وتابع: "استطاع نسج التحالف لبقائه كرئيس للوزراء وفي المرحلة الأخيرة لم يستطع تشكيل الحكومة إلا بعد التحالف مع حزب أبيض أزرق بقيادة غانتس، الذي كان من المفترض أن يتقاسم السلطة مع نتنياهو في الفترة الثانية، لكن الأخير لم يلتزم ولم يقر ميزانية العام المقبل ما أدى إلى فسخ حزب أزرق أبيض التحالف وموافقته على حل الكنيست".

وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية فضل طهبوب أن "المجتمع الإسرائيلي يرفض نتنياهو"، مضيفا: "حتى القانون الإسرائيلي يعتبره خارجا على القانون ومع خروجه من رئاسة الوزراء سيكون في المحكمة بتهم الفساد".

وتابع طهبوب: "لذلك يعمل نتنياهو على نسج نوع من العلاقات حتى يبقى في الحكم".

وأوضح طهبوب أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن ائتلاف نتنياهو سيكون له الأغلبية في الانتخابات القادمة مع اليمين المتطرف الذي يغريه بسلب أراضي الفلسطينيين والمنح المالية الكبيرة".