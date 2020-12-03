"ممتازة"... كوريا الشمالية تؤكد تطوير علاقاتها مع إيران

أكدت كوريا الشمالية أن علاقاتها مع إيران "ممتازة" وأن هناك تطويرا في التعاون الثنائي بين البلدين.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مساعد وزير خارجية كوريا الشمالية قوله إن العلاقات بين بلاده وإيران "ممتازة".

واستقبل المسؤول الكوري الشمالي، اليوم الخميس، السفير الإيراني محسن عمادي في ختام مهام عمله في بيونغ يانغ.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المسؤولين الإيراني والكوري أكدا على أن للبلدين تعاون وثيق في منظمة الأمم المتحدة وسائر الأصعدة الدولية، ودعيا للمزيد من التعاون ورفع مستوى العلاقات بينهما.

أشارت الوكالة إلى أن السفير الإيراني أشاد بجهود الزعيم الكوري الشمالي لبناء صرح دولة قوية بواسطة حكومة وشعب بلاده.

وأكد السفير على استعداده لبذل الجهود الفاعلة في مسار تنمية العلاقات بين طهران وبيونغ يانغ حتى بعد انتهاء مهامه كسفير في هذا البلد.