خبير لـ"سبوتنيك": ترامب كان استثناء في السياسة... وابنته تجد صعوبة دون خبرة

صرح مدير البرامج للمجلس الروسي للشؤون الدولية، إيفان تيموفييف، بأنه من الصعب على ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إيفانكا التقدم لشغل منصب سياسي بسبب فقدانها للخبرة.

وقال تيموفييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "طموحات إيفانكا ليست واضحة بعد، هل هي الرئاسة، أم هو العمل في الكونغرس أو مجلس الشيوخ".

واستدرك: "لكن التجارب تظهر أنه غالبًا من يشغل منصب الرئيس في الولايات المتحدة هو شخص لديه خبرة في المجال السياسي".

وأشار إلى أن "ترامب استثناءً في هذا الصدد"، منوها إلى "أوباما كان سيناتورا قبل مجيئه إلى البيت الأبيض، وكان بوش الابن أيضًا يتمتع بخبرة سياسية جيدة، وكان بوش الأب مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، وكان كلينتون عمدة، وكان بايدن في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى أنه كان نائب الرئيس".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن الأمريكان عادوا لهذا الموقف، ومن الصعب السعي لشغل منصب سياسي دون خبرة سياسية".

وختم تيموفييف القول: "إيفانكا لم تظهر بشكل جدي ولم تحقق أي إنجاز سياسي خلال رئاسة والدها دونالد ترامب، ولا يمكن مقارنتها بالأميرة ديانا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر مقربة من عائلة ترامب، أن إيفانكا "قد تبدأ حياتها السياسية الخاصة بعد أن يترك والدها منصب الرئيس".