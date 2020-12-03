مسؤول في الصحة البريطانية: فيروس "كورونا" مستمر للأبد مع البشر

صرح نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا، جوناثان فان تام، اليوم الخميس، أن فيروس "كورونا" المستجد، سيستمر للأبد ولن يتم القضاء عليه أبدا، مؤكدا ضرورة تلقي المواطنين اللقاح.

وقال جوناثان: "لن يتم القضاء أبدا على فيروس"كورونا"، وسيستمر المرض مع البشر إلى الأبد، إلا أن الإصابة بالفيروس قد تصبح موسمية"؛ حسبما جاء في صحيفة "ذي صان" البريطانية.

وأكد جوناثان ضرورة تلقي البريطانيين اللقاح، إذا كانوا "يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية".

وتابع قائلا: "من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية قبل ظهور الوباء، وعدم التقيد باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه واستخدام معقم اليدين، ينبغي أن يتلقى المواطنون لقاح "كورونا"، فعندها قد تتخلى الحكومة عن هذه الإجراءات الاحترازية".

وأوضح المتحدث أن لقاح "فايزر"، الذي أجازت الحكومة البريطانية استخدامه، ينبغي أن يؤخذ على جرعتين ليوفر الحماية الكاملة.

وتأتي تصريحات جوناثان هذه، عقب إعلان بلاده، أمس، عن موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وقالت إنه سيتم طرحه مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن المملكة المتحدة قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الاخيرة، حيث بلغ مجمل الإصابات إلى غاية الآن مليون و66 ألف حالة، وتسجيل 59 ألف و796 حالة وفاة.