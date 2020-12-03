إيران: إصابات كورونا تتجاوز المليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورنا في البلاد تجاوز المليون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، في تصريح لها اليوم الخميس، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز المليون حالة والمتعافين نحو 700 ألف والمتوفين أكثر من 49 ألفا".

وأضافت لاري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد المصابين مليونا و3494 إصابة من ضمنها 5824 مصابا في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة".

وتابعت: "إجمالي عدد المتعافين بلغ 699315 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 358 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 49348".

وأكدت لاري أنه "تم حتى الآن إجراء 6 ملايين و256 ألفا و715 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض في البلاد".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن "هناك 64 مدينة في الحالة الحمراء و278 في الحالة البرتقالية و106 في الحالة الصفراء".