الصحة العالمية: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن آمالها في أن تساعد لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في مواجهة جائحة كورونا.

ونقلت "رويترز" عن هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا قوله إن: الآمال في اللقاحات كبيرة للغاية، متوقعا في الوقت ذاته أن "تغير (اللقاحات) قواعد اللعبة".

كما توقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، مطالبا الدول بأن تقرر من يستحق التطعيم أولا.

وكانت المنظمة أعلنت أن هناك "إجماعا متناميا" على أن يتلقى التطعيم أولا، كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

من جانبه، قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مايك رايان أن العجز في اللقاحات سوف يكون خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.

ودعا رايان الناس إلى مواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واحترام باقي الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

وأعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، أنها وافقت على استخدام لقاح "فايزر-بيو إن تيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدولة الأوروبية إنه سيتم طرح اللقاح مطلع الأسبوع المقبل، لتكون بذلك أول دولة في العالم توافق على هذا اللقاح.

وكانت هيئة الرقابة البريطانية أجازت لقاحا طورته شركتا "فايزر" و"بيو إن تيك" للاستخدام في حالات الطوارئ.