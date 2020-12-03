إعلام: بايدن سيطلع لأول مرة على رسائل ترامب الخاصة مع أكثر قادة العالم غموضا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيتمكن للمرة الأولى من تفحص والإطلاع على الرسائل الخاصة بين ترامب وأكثر قادة العالم غموضا.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن فريق بايدن سيحق له حاليا الإطلاع على الرسائل الخاصة المتبادلة بين ترامب وكيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.

وأوضحت الشبكة أن تلك الرسائل تعتبر حاليا ملك الحكومة الأمريكية، ولا يحق لترامب إخفائها.

ووصفتها بأن تلك الرسائل ستساعد في توفير نظرة ثاقبة لواحد من أكثر الزعماء والقادة الغامضون في العالم.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مقرب من فريق بايدن الانتقالي "ستساعد تلك الرسائل في رسم صورة نفسية ثرية لزعيم كوريا الشمالية، ونظرة ثاقبة على طريقة تفكيره".

وقالت مصادر مقربة من بايدن إنه سيستغرف فترة من الزمن قبل أن يبلور سياسة خارجية واضحة تجاه كوريا الشمالية تحديدا.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق إنه منفتح في التعامل مع بيونغ يانغ وفق مبدأ "الدبلوماسية المبدئية".

ولكن مصدر مقرب من بايدن قال إن الرئيس الأمريكي الجديد، لن يكون متساهلا في حالة اختبار كوريا الشمالية أي صاروخ، وسيحاول أن يكون رده قاسيا حال إطلاق أي صاروخ.