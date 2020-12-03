تشاووش أوغلو: الاتفاق البحري بين اليونان ومصر انتهاك يتواطأ معه الاتحاد الأوروبي

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، اليونان بانتهاك الحدود البحرية لبلاده وليبيا بتوقيعها اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر، والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع تلك الانتهاكات.

القاهرة، 3 ديسمبر - سبوتنيك . وقال خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط إن "اليونان انتهكت الجرف القاري الليبي والتركي من خلال ترسيم الحدود مع مصر ".

وأضاف "حذرنا اليونان وانتظرنا بصبر لإجراء حوارات، واتصلنا بالقبارصة اليونانيين للتوقف عن التنقيب والتوصل لتسوية شاملة"، مردفا "كل مرة نمد أيدينا للدبلوماسية نهدد ونستفز، وأتساءل لماذا ذلك".

واتهم وزير الخارجية التركي، الاتحاد الأوروبي، بأنه "متواطئ مع انتهاكات اليونان"، داعيا المنظمة إلى "تشجيع اليونان على التفاعل مع تركيا والقبارصة الأتراك"، مضيفا "لا يمكن لمصالح دولة أوروبية أن تطغى على مصالح باقي الدول الأوروبية".

كانت مصر واليونان قد وقعتا في القاهرة، أوائل آب/أغسطس الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.

وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.