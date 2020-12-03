من بينها دول عربية... تقرير يكشف أخطر الوجهات السياحية لعام 2021

نشر موقع "انتيرناشونال سوس" تقرير يكشف عن جهات سفر خطيرة لا ينبغي زيارتها في عام 2021.

وبحسب التقرير، تعتبر ليبيا واليمن وسوريا وأفغانستان ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكذلك أجزاء من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق، أخطر أماكن على وجه الأرض.

يأتي ذلك استنادا للمخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية كالاحتجاجات وأعمال الشغب فضلا عن العنف الديني والطائفي والعرقي، والجرائم، بالإضافة إلى كفاءة عمل الأجهزة الأمنية، والكوارث الطبيعية.

ولم يستبعد التقرير جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنفيها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أمانا من ناحية الإصابة بالفيروس التاجي.

وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أمانا من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جدا جراء فيروس كورونا، بينما صنفت روسيا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من "كوفيد-19".

وتشمل القائمة أيضا، البلدان التي يوجد فيها خطر عال من الوقوع في مشاكل طبية وهي فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان واليمن.