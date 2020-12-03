مدير مكتب روحاني: يمكننا توسيع وتعميق العلاقات مع تركيا

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني: "يمكننا توسيع وتعميق العلاقات مع البلد الصديق والجار، تركيا".

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، عن واعظي، أن العلاقات بين إيران وتركيا كبلدين صديقين وجارين، جيدة، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكدت أن واعظي أجرى اتصالا هاتفیا بوزير المالية والخزانة التركي الجديد لطفي ألوان، وقال له:

في ظل الظروف الدولية الجديدة وإزالة العقبات من طريق التعاون الاقتصادي والتجاري، يمكن للعلاقات بين البلدين أن تتوسع وتتعمق أكثر فأكثر.

وشدد محمود واعظي على أنه نظرا للدور المؤثر للقطاع الخاص في إيران وتركيا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، فإنه ينبغي تقديم المزيد من الدعم لاستثمارات القطاع الخاص.

ولفت محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إلى أهمية دور ومكانة اللجان الاقتصادية المشتركة في البلدين، مؤكدا أنه يمكن للعلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا أن تتحول إلى أنموذج للعلاقات بين الدول الجارة والصديقة في المنطقة.

من جانبه، وصف وزير المالية والخزانة التركي، العلاقات بين البلدين، بأنها ممتازة ومتنامية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهوده لتنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وإيران.