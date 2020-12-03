انفجار ضخم بخزان للكيماويات في إنجلترا... ورئيس الوزراء يعلق على سقوط ضحايا

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في انفجار بموقع لمعالجة المياه بالقرب من بريستول في إنجلترا، وقع قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وكتب مراسل "التايمز" ويل همفريز على "تويتر": "أربعة قتلى وآخر جريح في انفجار أفونماوث. كان العمال فوق خزان كيماوي في محطة معالجة مياه ويسيكس عندما انفجر".

EXCL: Four dead and one injured at Avonmouth explosion



Workers were on top of a chemical tank at a Wessex Water treatment works when it exploded



Full story on @thetimes website at 5pm



Police to hold press conference with Wessex Water at 5pm — Will Humphries (@willhumphries_) December 3, 2020

وتعليقا على الحادث، كتب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على "تويتر": "حزين للغاية عندما علمت أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم في انفجار منشأة المياه في أفونماوث. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. شكرا لخدمات الطوارئ الذين حضروا مكان الحادث".

Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk — ITV News West Country (@itvwestcountry) December 3, 2020

واستجابت خدمة الإطفاء والإنقاذ بعد انفجار كبير في خزان كيماويات أفونماوث، والتي تسبب في سقوط ضحايا عدة، بحسب صحيفة "التلغراف"، التي أوضحت أن الانفجار وقع في تمام الساعة 11:22 صباحا.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨 — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

وقادت خدمة الإطفاء في وقت لاحق عملية إنقاذ شملت عددا من العاملين. أكدت الشرطة وقوع الانفجار لكنها حاولت التقليل من المخاوف من أنه انفجار الخزان الكيميائي يمكن أن يشكل تهديدا ممتدا للسلامة العامة.

Firefighters say there have been multiple casualties following a large explosion at a warehouse near #Bristol.



It happened late morning in #Avonmouth.



Our reporter @JamesDiamond0 is there... pic.twitter.com/Q3ySdbfh4e — Hits Radio UK News (@hitsradionews) December 3, 2020

قال كيران جنكينز، الذي كان يعمل في مستودع مجاور في ذلك الوقت:

كان المستودع بأكمله يهتز، كنت أنا وزميلي واقفين هناك في حالة صدمة، والشيء التالي الذي نعرفه أنك تسمع الناس يركضون وهم يصرخون.

وتابع: "نفد المستودع ورأينا أشخاصًا يركضون هنا، ولم يُسمح لنا بمغادرة المستودع. لقد كانت صدمة كبيرة حقا".