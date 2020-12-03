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    الشرطة البريطانية في موقع الهجوم في لندن

    انفجار ضخم بخزان للكيماويات في إنجلترا... ورئيس الوزراء يعلق على سقوط ضحايا

    © REUTERS / Neil Hall
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    لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في انفجار بموقع لمعالجة المياه بالقرب من بريستول في إنجلترا، وقع قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

    وكتب مراسل "التايمز" ويل همفريز على "تويتر": "أربعة قتلى وآخر جريح في انفجار أفونماوث. كان العمال فوق خزان كيماوي في محطة معالجة مياه ويسيكس عندما انفجر".

    وتعليقا على الحادث، كتب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على "تويتر": "حزين للغاية عندما علمت أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم في انفجار منشأة المياه في أفونماوث. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. شكرا لخدمات الطوارئ الذين حضروا مكان الحادث".

    واستجابت خدمة الإطفاء والإنقاذ بعد انفجار كبير في خزان كيماويات أفونماوث، والتي تسبب في سقوط ضحايا عدة، بحسب صحيفة "التلغراف"، التي أوضحت أن الانفجار وقع في تمام الساعة 11:22 صباحا.

    وقادت خدمة الإطفاء في وقت لاحق عملية إنقاذ شملت عددا من العاملين. أكدت الشرطة وقوع الانفجار لكنها حاولت التقليل من المخاوف من أنه انفجار الخزان الكيميائي يمكن أن يشكل تهديدا ممتدا للسلامة العامة.

    قال كيران جنكينز، الذي كان يعمل في مستودع مجاور في ذلك الوقت:

    كان المستودع بأكمله يهتز، كنت أنا وزميلي واقفين هناك في حالة صدمة، والشيء التالي الذي نعرفه أنك تسمع الناس يركضون وهم يصرخون.

    وتابع: "نفد المستودع ورأينا أشخاصًا يركضون هنا، ولم يُسمح لنا بمغادرة المستودع. لقد كانت صدمة كبيرة حقا".

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    الكلمات الدلالية:
    منشأة كيماويات, انفجار, إنجلترا, بريطانيا
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