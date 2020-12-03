أردوغان يؤكد لروحاني أن اغتيال فخري زاده استهداف للأمن في المنطقة

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، إدانة بلاده لاغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، عادا إياه استهدافا للأمن في المنطقة.

طهران - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، بحسب الرئاسة الإيرانية، إن "اغتيال ‎محسن فخري زاده يستهدف الأمن والسلام في المنطقة، ونأمل أن تفشل مخططات من يسعى نحو ذلك".

من جانبه قال روحاني إنه "بات واضحا لطهران من قام باغتيال فخري زاده، وكيف تم ذلك".

ووصف أردوغان عملية اغتيال زاده بأنها "جريمة كبرى ضد الإنسانية".

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، إلى خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في العام 2018، والذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.