واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسة تطوير بحثية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس فرض عقوبات على مؤسسة تطوير بحثية عسكرية إيرانية تابعة لوزارة الدفاع تعمل بمجال الهندسة الكيماوية والأبحاث، وطالت العقوبات مدير المؤسسة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخزانة إنه "تم اليوم تصنيف مجموعة شهيد ميثمي ومديرها من قبل مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية"، مشيرة لما وصفته بتورط المؤسسة في "أبحاث إيران للسلاح الكيميائي"، وشملت العقوبات مهران بابري رئيس المؤسسة.

Treasury designates entity subordinate to Iran’s military firm https://t.co/ZXcIaNaGEj — Treasury Department (@USTreasury) December 3, 2020

ولفتت إلى تبعية المؤسسة إلى المنظمة الإيرانية للبحث والابتكار الدفاعي، والتي ادعت واشنطن في سنة 2014 بارتباطها بنشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نشر تلك الأسلحة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري والمرشد الأعلى في آية الله على خامنئي، ومن بين تلك الشخصيات وزير الاستخبارات محمود علوي. ونشرت وزارة الخزانة قائمة بالشخصيات والكيانات، التي وضعتها على قائمة العقوبات وكان من بينها مؤسسة مستضعفان المرتبطة بالمرشد علي خامنئي.

وفي نهاية الشهر قبل الماضي، قررت واشنطن فرض عقوبات ضد كيانات وأفراد، بينهم وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قبل ذلك عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا، في خطوة وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها "لأغراض الدعاية السياسية المحلية الأميركية فقط".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.