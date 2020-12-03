تقرير: أمريكا توبخ تركيا وتوجه لها انتقادات لاذعة في اجتماع سري لحلف الناتو

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، انتقادات لاذعة لتركيا، خلال اجتماعه الأخير في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، قائلا إن شراءها منظومة أسلحة روسية "هدية" لموسكو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خمسة دبلوماسيين ومسؤولين قولهم: "خلال الاجتماع الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يوم الثلاثاء، قال بومبيو إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز".

وقال الدبلوماسيون إن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع، ومن بينهم فرنسا واليونان وحتى لوكسمبورغ، إلى توبيخ تركيا ما دفع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى توجيه اتهامات مضادة تتسم بالتحدي.

ووُصفت لهجة الحديث في الاجتماع بأنها "محسوبة" لكن "أكثر تصادمية" مما جرت عليه العادة في اجتماعات الحلف. وقال مسؤول أمريكي، إنه

دار نقاش صريح خلف الأبواب المغلقة لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وأضاف مسؤول: "الولايات المتحدة حثت تركيا في مناسبات عدة على حل مسألة (منظومة الأسلحة الروسية) إس-400 والتوقف عن استخدام المقاتلين السوريين في الصراعات الخارجية ووقف الأعمال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط".

وقال وزير الخارجية التركي اليوم إنه لا يمكنه التعليق على اجتماع سري. وأضاف في فعالية عامة: "أوضحت للتو الخلافات بين الدولتين والقضايا المعلقة.. اضطررنا لشراء (منظومة أسلحة) من روسيا لأننا لم نستطع ذلك من حلفائنا".

وذكرت مصادر تركية على معرفة بما دار في الاجتماع أن بومبيو وجه "اتهامات ظالمة" وأنه لم تكن هناك جبهة موحدة ضد تركيا. وقالت إن تركيا أبدت استعدادا أيضا لإجراء محادثات مع اليونان بخصوص شرق البحر المتوسط دون شروط مسبقة.