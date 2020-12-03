إدارة ترامب تضيف 4 شركات صينية جديدة إلى القائمة السوداء

وسعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، قائمة الشركات الصينية التي تقول إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها لمزيد من التدقيق والعقوبات المحتملة من قبل الولايات المتحدة.

والشركات الأربع التي أضيفت إلى القائمة، والتي تم إرسالها في تقرير إلى الكونغرس يوم الخميس، هي شركة الصين الوطنية للنفط البحري، وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، وشركة الصين لتكنولوجيا البناء، وشركة الصين الدولية للاستشارات الهندسية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن شخص مطلع على القائمة.

ويأتي قرار توسيع القائمة، بعد أن أدرجت إدارة ترامب لأول مرة في وقت سابق هذا العام 31 شركة صينية لربطها بجيش التحرير الشعبي.

يشار إلى أن "القائمة السوداء" تسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي نشاط تجاري لهذه الكيانات في الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم استمرارا في التدهور. وانتقد ترامب الصين بسبب معاملتها للأقليات المسلمة وزيادة قبضتها على هونغ كونغ، بينما هددت بكين العام الماضي بإصدار قائمتها السوداء للشركات الأمريكية.