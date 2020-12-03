بايدن: طلبت من فاوتشي أن يكون مستشارا رئيسيا لمكافحة كورونا

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، من كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الاستمرار في وظيفته والعمل مستشارا رئيسيا لفريق مكافحة كورونا بعد تولي بايدن منصبه في 20 يناير.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية،: "طلبت منه أن يظل في نفس الدور الذي لعبه مع الرؤساء السابقين، وطلبت منه أن يكون مستشارا طبيا رئيسيا لي أيضا، وأن يكون جزءًا من فريق مكافحة كورونا".

Biden confirms that Dr. Fauci will continue in his role at NIH and serve as a chief medical adviser, as well.pic.twitter.com/mtIjgstZGX — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) December 3, 2020

وأشار بادين إلى أنه سيحصل على لقاح كوفيد 19 عندما يقول فاوتشي إنه آمن وسيتناوله علنا، مضيفا أنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء كمامة في أول 100 يوم له بعد توليه منصبه: "فقط 100 يوم بكمامة، وليس إلى الأبد. 100 يوم. وأعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في الإصابات".

وكان لدى فاوتشي علاقة معقدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن بدأ في تقديم المشورة له بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، وغالبًا ما كان الرئيس يستهزئ بتوصيات فاوتشي وغيره من قادة الصحة.