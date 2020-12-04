مديرة اتصالات البيت الأبيض تعلن استقالتها قبل أسابيع من مغادرة ترامب 

أعلنت مديرة اتصالات البيت الأبيض، أليسا فرح، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخدمة في إدارة ترامب.

وقالت فرح عبر حسابها بموقع تويتر: "لقد كان شرف العمر أن أخدم في إدارة ترامب على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية".

It’s been the honor of a lifetime to serve in the Trump Administration over the last 3 and a half years, first as Press Secretary to @VP Pence, then as Press Secretary for the @DeptofDefense, & most recently as White House Communications Director. — Alyssa Farah (@Alyssafarah) December 3, 2020

وأشارات فرح "في ظل هذه الإدارة، تم تدمير خلافة داعش، وأعيد الرهائن الأمريكيون إلى ديارهم، وحلف شمال الأطلسي أقوى من أي وقت مضى، وتوسطنا في اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط، وكنت على الأرض في كابول للإعلان عن اتفاق سلام تاريخي كابل".

وأضافت فرح إنها "تشرفت بالعمل مع الفريق بأكمله في عملية "راب سبيد" التي ساعدت في إدخال لقاح آمن وفعال لكوفيد – 19 في وقت قياسي سينقذ آلاف الأرواح".

The ISIS caliphate was destroyed, American hostages were returned, NATO is strong, we’ve brokered historic Mid East peace deals, & I was on the ground in Kabul for the announcement of a historic peace deal between the Afghan Govt & Taliban aimed at ending America’s longest war. — Alyssa Farah (@Alyssafarah) December 3, 2020

ويأتي خروج فرح من الإدارة الأمريكية بعد شهر من يوم الانتخابات.

وشغلت فرح منصبين آخرين في إدارة ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس في المنصب - أولا مُتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، ثم مُتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت أصغر شخص يعمل مُتحدثا صحفيا للبنتاغون.