قاليباف يكشف أهمية "قانون المبادرة الاستراتيجية" بشأن الاتفاق النووي

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن قانون المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر الذي تمت المصادقة عليه يستند إلى نص الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن قاليباف قد أكد في شرحه لمصادقة المجلس على المشروع الذي طرح بصفة عاجلة، وهو "المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر الأمريكي وإلغاء البروتوكول الإضافي"، أن المجلس يقف إلى جانب الحكومة بالمصادقة على هذا القانون.

وقال باقر قاليباف:

تم التأكيد في المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي، بأنه لو لم يعمل أحد الطرفين بالتزاماته، فإن الطرف الآخر يمكنه عدم العمل بالتزاماته.

وأكد أن بلاده نفذت جميع التزاماتها وانتظرت 6 - 7 أعوام لتنفيذ الأطراف الأخرى التزاماتها، وأن الاتفاق النووي واجه مشكلة منذ بداية التنفيذ، مشددا على أن القرار لا يتحدث عن الخروج من الاتفاق النووي، بل يسعى عبر الاستناد إلى هاتين المادتين من الاتفاق لمواجهة عدم تنفيذ الأطراف الأخرى لالتزاماتها.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف:

لو لم نقف أمام المطالب المبالغ بها، فإننا لا يمكننا أن نفعل شيئا ولقد أعلنا في هذا القانون صراحة، بأنه لو عادت الأطراف الأخرى إلى تنفيذ التزاماتها، فإننا سنعود أيضا إلى تنفيذ التزاماتنا.