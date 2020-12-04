قاذفة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تشتعل في سماء بريطانيا

اندلع الحريق في أحد محركات الطائرة.

اشتعلت النيران في قاذفة أمريكية من طراز B-52 في سماء بريطانيا العظمى. حسب صحيفة "إكسبريس". اندلع حريق في أحد محركات الطائرة.

أعطى الطيارون على الفور إشارة استغاثة. بدأت القاذفة في تصريف الوقود للهبوط في قاعدة للقوات الجوية البريطانية. قامت بالتحليق فوق مدينتي ووستر وجلوستر لأكثر من ساعتين.

بعد ذلك، هبطت الطائرة B-52 في قاعدة فيرفورد الجوية في جلوسيسترشاير. وكانت الطائرة في مهمة فوق البحر الأبيض المتوسط.