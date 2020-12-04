انفجار ضخم يهز ثاني أكبر مصفاة للنفط في جنوب أفريقيا... فيديو

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الشرطة، قوله إنه "لم يتضح بعد إن كان الانفجار أسفر عن إصابات أو وفيات".
Engen oil refinery explosion pic.twitter.com/sFR4dUo9MS— Galleon (@GalleonB) December 4, 2020
ولم يتضح أيضا إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة، التي تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يوميا.
OMG PASSIVE EXPLOSION AT EBGEN OIL REFINERY PLEASE GOD HOPE EVERYONE IS OK pic.twitter.com/MYHkBeSjU2— Hutchie (@HoplaahMom) December 4, 2020
كما ذكر متحدث باسم شركة "إنجين" التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق.
ENGEN Oil Refinery Durban explosion at 7.15 this morning pic.twitter.com/eEA5V3HQ65— The 1st Mbali (@MbaliMkhize9) December 4, 2020
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