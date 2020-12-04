وزير الصحة الألماني يحث على تعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا في بعض المناطق

دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، إلى تطبيق قيود إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا في بعض أنحاء ألمانيا التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات.

وونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، قوله: "أينما تكون هناك أعداد أعلى من حالات العدوى في ألمانيا، ثمة حاجة في رأيي لإجراءات إضافية لتقليل عدد المخالطين على نحو أكبر من المتفق عليه".

وأضاف: "ما زالت توجد أحياء ومناطق كثيرة جدا في حاجة لإجراءات إضافية".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، انتقد رئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا الأشخاص الذين لا يحترمون القيود التي تفرضها السلطات للتعامل مع وباء كوفيد-19 في ظل عدم تسجيل أي تراجع في عدد الاصابات.

وقال لوثار ويلر من معهد روبرت كوخ: "الوضع لا يزال صعبا للغاية"، مضيفا: "لا يزال الكثير من الناس يصابون بالعدوى".

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض، أمس الخميس، عن تسجيل 22046 إصابة مؤكدة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المعروفة منذ بداية تفشي المرض إلى 1106.789 حالة.