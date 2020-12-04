تم الإفراج عن الصحفيين الذين يكتبون لـ"سبوتنيك لاتفيا" و"بالت نيوز" بعد تعهدهم بعدم مغادرة البلاد حتى الانتهاء من القضايا المنسوبة إليهم.

موسكو - سبوتنيك. ونشرت "سبوتنيك لاتفيا"، اليوم الجمعة أنه: "في يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، قام جهاز من الدولة في لاتفيا، باعتقال واستجواب وتفتيش ومصادرة معدات مكتبية من كاتبي البوابات الروسية "سبوتنيك لاتفيا" و"بالت نيوز". وتم إعتقال ستة صحفيين من لاتفيا بعد توجيه اتهامات جنائية لهم، وكان من بينهم رئيس التحرير السابق لمجلة "بالت نيوز لاتفيا"، أندريه ياكوفليف، حيث تم استجوابهم والإفراج عنهم بناء عن تعهد بعدم المغادرة".

وأضافت "سبوتنيك لاتفيا" أن "جميع المعتقلين ليس لديهم علاقة مع "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" ولكنهم يكتبون مقالات على صفحات سبوتنيك لاتفيا وبالت نيوز الإلكترونية. هذا وبدأ محامو "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" بالمشاركة في الدفاع عن المتهمين".