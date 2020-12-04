مقتل شخص وإصابة اثنين بانفجار قرب قناة تلفزيونية في بلغراد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح خطيرة في انفجار كبير قرب مبنى شركة راديو وتلفزيون "RTS" في العاصمة الصربية بلغراد ، بحسب القناة نفسها.

وقع الانفجار قبل الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت موسكو)، عندما كانت أعمال البناء جارية في شارع مجاور.

وبحسب معلومات غير رسمية، انفجرت أسطوانة غاز. وأصيب العمال بسبب الانفجار.

ووصلت طواقم الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، دون أن ترد أي تفاصيل أخرى حتى اللحظة.