أردوغان يعلن إجراء مفاوضات مع روسيا والصين بشأن توريد اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا والصين بشأن توريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

أنقرة-سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "نجري مفاوضات مع روسيا بشأن توريد اللقاح، إلى جانب الصين أيضا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه مستعد للتطعيم ليكون قدوة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سيصل قريبا إلى مليوني جرعة، ما يسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في المستقبل القريب، سيصل الحجم الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" المنتج إلى مليوني جرعة، مما سيسمح ببدء تلقيح سكان بلدنا. حجم إنتاج اللقاح وإدراجه في التداول المدني يتزايد باستمرار".