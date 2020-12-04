مسلمو بولندا يقرون بانتماء القرم لروسيا

احتوى تقويم عام 2021 الصادر عن جمعية مسلمي بولندا ما يدل على انتماء شبه جزيرة القرم لروسيا.

وعبرت السفارة الأوكرانية لوزارة الخارجية البولندية عن احتجاجها على صدور ما يؤكد انتماء القرم إلى الروسيا.

احتوى التقويم الصادر عن جمعية المسلمين البولنديين على صورة لمساجد القرم كتب عليها "روسيا الاتحادية". وصرح السفير الأوكراني أندريه ديشيتسا أن السفارة تقدمت إلى جمعية مسلمي بولندا بطلب تصحيح ما جاء في التقويم. واعتذرت الجمعية وأزالت الكلمات "غير الصحيحة" من نسخة التقويم الإلكترونية. إلا أن التعديلات لم تكن صحيحة تماما ولم تعكس انتماء القرم إلى أوكرانيا. لهذا وجهت السفارة مذكرة الاحتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أوكرينفورم".

ومن الجدير ذكره أن القرم كانت جزءا من روسيا حتى أوائل خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات الاتحاد السوفيتي نقل تبعية القرم إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية. واستعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة سكانها في عام 2014 بعد وقوع الانقلاب في العاصمة لأوكرانية كييف. ورفض نظام الحكم الجديد في أوكرانيا الإقرار بانتماء القرم إلى روسيا.